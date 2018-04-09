Мистический инцидент произошел в Малайзии. Там мужчина запечатлел на камеру аномальное явление.

Мистический инцидент произошел в Малайзии. Таммужчина запечатлел на камеру аномальное явление.Водитель ехал по проселочной дороге в местном штатеКедах в 3:35 утра. Авторегистратор зафиксировал на обочине странность:сколько бы мужчина не ехал вперед, перед ним возникала одна и та жеженщина.Призрак явился малайзийцу несколько раз, после чего оказался прямоперед лобовым стеклом, передает телеканал. В итоге мужчина потерялсамообладание, повернул и умчался в противоположном направлении. Однако комментаторына YouTube уверены, что мистическое видео – не более чем фейк.