Мистический инцидент произошел в Малайзии. Там
мужчина запечатлел на камеру аномальное явление.
Мистический инцидент произошел в Малайзии. Там
мужчина запечатлел на камеру аномальное явление.
Водитель ехал по проселочной дороге в местном штате
Кедах в 3:35 утра. Авторегистратор зафиксировал на обочине странность:
сколько бы мужчина не ехал вперед, перед ним возникала одна и та же
женщина.
Призрак явился малайзийцу несколько раз, после чего оказался прямо
перед лобовым стеклом, передает телеканал. В итоге мужчина потерял
самообладание, повернул и умчался в противоположном направлении. Однако комментаторы
на YouTube уверены, что мистическое видео – не более чем фейк.