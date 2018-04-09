США готовят удар по Дамаску: израильская атака на авиабазу в
Хомсе была проверкой систем ПВО. Россия вынуждена будет ответить, уверены
эксперты.
США готовят удар по Дамаску: израильская атака на авиабазу в
Хомсе была проверкой систем ПВО. Россия вынуждена будет ответить, уверены
эксперты.
Вашингтон не скрывает, что отрабатывает удар по системе
государственного и военного управления Сирийской Арабской Республики. Американцы
готовят атаку на Дамаск, на расположения Республиканской гвардии и Первой
механизированной дивизии – элитных частей сирийской армии, уверен директор
Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
"Я подозреваю, что когда израильтяне нанесли удар
ракетами, они тестировали возможности нашего ПВО. То, что из восьми ракет пять
сбили, – это наши сбили. Таким образом будут действовать и американцы. Мы будем
вынуждены массировано ответить на этот удар – как сбивая ракеты, так, возможно,
пытаясь потопить их авианосцы", – заявил Багдасаров в эфире НСН. По словам
политолога, Москва не может позволить, чтобы по Дамаску, где находятся
российские специалисты, был нанесен удар. Так что вооруженный конфликт между
США и Россией = только вопрос времени, убежден полковник запаса.
Днем ранее сирийская авиабаза Т-4 в провинции Хомс
подверглась массированному ракетному удару со стороны Израиля. При этом
средствам ПВО удалось сбить в воздухе несколько ракет. А президент США Дональд
Трамп заявил, что решение об ударе по Сирии будет принято в течение 48 часов. Он
пригрозил, что за субботнюю "безумную химическую атаку" в пригороде
Дамаска Думе режиму Башара Асада "придется заплатить высокую цену".
По мнению Багдасарова, еще больше осложняет ситуацию тот
факт, что во время атаки на Хомс были убиты несколько иранских советников. И
агрессивный настрой Тегерана в этой ситуации можно понять. По словам
политолога, Иран готов немедленно начать войну с Израилем- как силами "Хезболлы", так и других
формирований в регионе.