США готовят удар по Дамаску: израильская атака на авиабазу в Хомсе была проверкой систем ПВО. Россия вынуждена будет ответить, уверены эксперты.

США готовят удар по Дамаску: израильская атака на авиабазу вХомсе была проверкой систем ПВО. Россия вынуждена будет ответить, увереныэксперты.Вашингтон не скрывает, что отрабатывает удар по системегосударственного и военного управления Сирийской Арабской Республики. Американцыготовят атаку на Дамаск, на расположения Республиканской гвардии и Первоймеханизированной дивизии – элитных частей сирийской армии, уверен директорЦентра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров."Я подозреваю, что когда израильтяне нанесли ударракетами, они тестировали возможности нашего ПВО. То, что из восьми ракет пятьсбили, – это наши сбили. Таким образом будут действовать и американцы. Мы будемвынуждены массировано ответить на этот удар – как сбивая ракеты, так, возможно,пытаясь потопить их авианосцы", – заявил Багдасаров в эфире НСН. По словамполитолога, Москва не может позволить, чтобы по Дамаску, где находятсяроссийские специалисты, был нанесен удар. Так что вооруженный конфликт междуСША и Россией = только вопрос времени, убежден полковник запаса.Днем ранее сирийская авиабаза Т-4 в провинции Хомсподверглась массированному ракетному удару со стороны Израиля. При этомсредствам ПВО удалось сбить в воздухе несколько ракет. А президент США ДональдТрамп заявил, что решение об ударе по Сирии будет принято в течение 48 часов. Онпригрозил, что за субботнюю "безумную химическую атаку" в пригородеДамаска Думе режиму Башара Асада "придется заплатить высокую цену".По мнению Багдасарова, еще больше осложняет ситуацию тотфакт, что во время атаки на Хомс были убиты несколько иранских советников. Иагрессивный настрой Тегерана в этой ситуации можно понять. По словамполитолога, Иран готов немедленно начать войну с Израилем- как силами "Хезболлы", так и другихформирований в регионе.