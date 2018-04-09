Соединенные Штаты намеренно сдерживают развитие России, используя санкции. Аналогичные меры США применяли в отношении Ирана. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в исламскую республику. По его словам, в Москве выступают за равноправный диалог, в основе которого будут лежать принципы дружбы, взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов.

Соединенные Штаты намеренно сдерживают развитие России, используя санкции. Аналогичные меры США применяли в отношении Ирана. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в исламскую республику. По его словам, в Москве выступают за равноправный диалог, в основе которого будут лежать принципы дружбы, взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов.Вячеслав Володин находится в Иране с официальным визитом. Онприбыл в исламскую республику на фоне введения Вашингтоном новых антироссийскихсанкций. По словам председателя нижней палаты российского парламента, такая политикаСША является недружественной. Своими действиями Соединенные Штаты пытаются сдержатьразвитие нашей страны, уверен он."Санкции и санкционные списки – попытка сдержатьразвитие России, – подчеркнул Володин. – Так же, как и попытка сдержатьразвитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской РеспубликеИран".По словам спикера Госдумы, в Москве считают, что выстраиватьдвусторонние отношения необходимо на равноправной основе. "Россияподчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружескихотношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США,так и по отношению к другим странам", – сказал Вячеслав Володин.Также он прокомментировал возможность выхода США из ядернойсделки с Ираном, о которой говорил американский лидер Дональд Трамп. ПредседательГосдумы надеется, что в Вашингтоне восторжествует разум и они не пойдут наподобный шаг."Это будет неправильное решение, если Америка егопримет, – сказал Володин в интервью иранскому телевидению. – Более того, этобудет решение, которое затронет многие страны".Говоря об отношениях России и Ирана, спикер Госдумыподчеркнул, что депутаты намерены через парламентское измерение развивать деловоеи политическое сотрудничество между странами, способствуя реализации ранеедостигнутых договоренностей глав двух государств. "Благодаря усилиям нашихпрезидентов взаимодействие наших стран развивается по многимнаправлениям", – подчеркнул Вячеслав Володин, отметив, что в ходе визитадепутатов Госдумы в исламскую республику они "смогут обсудить многиевопросы межпарламентского сотрудничества".В рамках официального визита спикера Госдумы Вячеслава Володинав Иран он встретится с президентом страны Хасаном Роухани и председателемМеджлиса (парламента) Али Лариджани. Кроме того, председатель нижней палатыроссийского парламента откроет пленарное заседание российско-иранского деловогофорума.Круг вопросов, которые намерены обсудить представителиРоссии и Ирана, обширный. Одной из важнейших тем, несомненно, станет ситуация вСирии. Не останутся без внимания и такие темы, как борьба с терроризмом, экономическиесвязи двух стран. В рамках визита ожидается подписание регламентамежпарламентской комиссии по сотрудничеству в таких отраслях, как атомнаяэнергетика, железнодорожный транспорт, агропромышленный комплекс, строительствои других.