Трагедия в Данилове. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 9-летнего ребенка, сообщает официальный сайт ведомства. Тело обнаружили поздно вечером возле железнодорожных путей.

Трагедия в Данилове. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 9-летнего ребенка, сообщает официальный сайт ведомства.Тело обнаружили поздно вечером возле железнодорожных путей. По данным правоохранителей, мальчик гулял рядом с вагонами. Его завалило дровами, которые были подготовлены для погрузки.На месте происшествия работают криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается.