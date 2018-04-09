Встретили благодатный огонь. В светлый праздник Пасхи тысячи верующих Владимира собрались возле Золотых ворот. По традиции каждый год здесь встречают Благодатный огонь из Иерусалима. И ради этой церемонии в центре города закрывают автомобильное движение. Пасхальный чин отслужили настоятели храмов во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием.

Встретили благодатный огонь. В светлый праздник Пасхи тысячи верующих Владимира собрались возле Золотых ворот. По традиции каждый год здесь встречают Благодатный огонь из Иерусалима. И ради этой церемонии в центре города закрывают автомобильное движение. Пасхальный чин отслужили настоятели храмов во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием. Любой мог зажечь свечу от Благодатного огня и пройти Крестным ходом от Золотых ворот к Богородице-Рождественскому монастырю. По данным полиции, в пасхальных мероприятиях на территории области участвовало более 75 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не допущено.