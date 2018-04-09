Порядка 60% граждан, самостоятельно формирующих негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд, составляют мужчины, 40% - женщины. При этом размер среднего счета у женщин на 20% выше, чем у ..

Порядка 60% граждан, самостоятельно формирующих негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд, составляют мужчины, 40% - женщины. При этом размер среднего счета у женщин на 20% выше, чем у мужчин. Почти половина клиентской базы – это люди в возрасте от 30 до 45 лет.Негосударственная пенсия – финансовый инструмент, позволяющий гражданам самостоятельно или при участии работодателя формировать дополнительную пенсию.Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала: «Мы видим, что все больше молодых людей задумывается о дополнительном финансовом обеспечении после выхода на пенсию. Очень важно и правильно, что о своем будущем граждане начинают заботиться заблаговременно, уже в молодом возрасте – ведь, как говорят, готовь сани летом».За период с 2010 по 2017 накопленная доходность пенсионных резервов по сбалансированному портфелю, распределенная на счета вкладчиков и участников негосударственных пенсионных программ, составила 79,24%.