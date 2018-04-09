Досрочно подал в отставку глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын. Чиновник сделал это 9 апреля.

Досрочно подал в отставку глава Совета народныхдепутатов Кемеровской области АлексейСиницын. Чиновник сделал это 9 апреля.По словам Синицына, егозаявление депутаты смогут рассмотреть на сессии 10 апреля. На столь решительныйшаг Синицын пошел для того, чтобы на эту должность могли избрать бывшегогубернатора региона Амана Тулеева."Сегодняшний составобластного совета – это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым икорректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", – цитируетАлексея Синицына РИА Новости.Также чиновник напомнил, что Аман Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов отрегионального отделения партии"Единая Россия" в областной совет народных депутатов.Напомним,в отставку с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев подал 1 апреля, послетрагедии в торговом центре "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта. Встрашном пожаре погибли 64человека, том числе 41 ребенок. Пост руководителя региона Тулеев занимал с 1997года.Как писали Dni.Ru, экс-глава получил к пенсии "золотой парашют".В его "активах" теперь – гигантская дача в сосновом бору,служебный кабинет и пожизненный статус.