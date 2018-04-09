Все с детства знают, что хлебом не разбрасываются. Для многих людей старшего поколения он вообще священен, и любое слово против хлеба – кощунство. Но все же автор и ведущий телепрограммы НашПотребНадзор на НТВ Олег Солнцев, занятый расследованиями для потребителей, полностью отказался от хлеба из муки высшего сорта и почти не ест хлеб из другой муки. И вот почему.

Все с детства знают, что хлебомне разбрасываются. Для многих людей старшего поколения он вообще священен, илюбое слово против хлеба – кощунство. Но все же автор и ведущийтелепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев, занятый расследованиямидля потребителей, полностью отказался от хлеба из муки высшего сорта и почти неест хлеб из другой муки. И вот почему.Пшеница очень полезна. Но всоставе батонов и сдобы – рафинированная мука высшего сорта. Из нее удалилиоболочку (пищевые волокна, которые, кстати, снижают холестерин и выводят шлаки)и зародыш (в котором нвсе витамины, особенно много витамина Е). Осталиськилокалории и крахмал. Пользы 0. Сахар в крови+100. Растет аппетит и щеки.В России – лучшая пшеница в мире.Но почти вся она продается за границу, ведь на мировой бирже за нее дают многодолларов и евро. А в РФ закон запрещает пекарям поднимать цены на базовые видыхлеба. Они не могут конкурировать в цене с закупки и не могут покупать хорошеезерно. К слову, фермерам этот закон ничего не запрещает. А бизнес есть бизнес. Выбы и сами не стали продавать ничего за 10 рублей (даже другу), когда предлагают100. Поэтому в стране для производства хлеба остается лишь зерно, которое никтоне купил.Увы, но мукомолам часто остаетсяскупать поеденную насекомыми пшеницу, частично больную, в плесени и с мизеромклейковины. Но из этого не получится мука, которая нужна хлебозаводу. Поэтомумельники подгоняют ее под техтребования хлебозаводов (главное вписаться в цифрына бумажке, а уж как не важно). "Мне лично технолог мукодельного завода вМосковской области рассказывал, потея, заикаясь и краснея), что такое зерноразгоняют "химозой", а отбеливают хлоркой", – делится информацией Олег Солнцев.Ни один хлебозавод не пускает ксебе снимать, потому что цех, в котором всегда +45 градусов жары, охлаждают, открываяокна. Специальных кондиционеров нет, отсюда плесень. Ножи для нарезки,вентиляция, склад – все в плесени. Вывести ее невозможно. Все фабрики старые.На хлебозавод в Москве, где ОлегСолнцев работал со скрытой камерой, свозят просроченный нераспроданный зеленыйхлеб. Часть идет на вторичную переработку для изготовления сухарей.А вы когда-нибудь задумывались,почему именно хлеб всему голова? Оказывается, это единственный продукт, которыепри поедании вызывает у человека выработку экзорфина. Есть эндорфин – гормонудовольствия, а экзорфин – и это супер-мега-3D-эндорфин. При поедании хлеба умозга "приход", а при воздержании – ломка. Хлебный запах вызывает отделениеслюны, человек теряет волю, ссылается на "это же полезно", "без хлеба естьнельзя", "да мы без хлеба и войну бы не выиграли". Есть дети, у которых развиваетсязависимость от хлеба, а не от конфет. Если не отучить, то будет плохо.Советы Олега Солнцева: Покупайтержаной хлеб. Из всех – ржаная мука самая полезная (и, пожалуй, самая вкусная).Не обманывайте себя, ржаной хлеб не может быть мягким и воздушным. Читайтесостав. Много добавок – не берите! Смотрите срок годности. Если срок не указан,то съедайте батон за день-два. Не храните хлеб дольше трех дней. Не обрезайтеплесень – выбрасывайте испорченный продукт. Не удивляйтесь хлебу за 60-100рублей. Если с ним не химичили, то он реально столько стоит.