300 тысяч штрафа и дисквалификация до 3-х лет. Такое наказание теперь грозит управкомпании МКП ЖКХ во Владимире. Нам пожаловались жители дома № 7 по улице Тракторной. К ним в подъезды и квартиры текло с крыши даже в сильный мороз. При этом подрядчик управкомпании в момент съёмки не спешил чистить крышу от снега. Людям только пообещали компенсировать ущерб или сделать ремонт по весне. После нашего сюжета на этот адрес выехала ГосЖилИнспекция.

300 тысяч штрафа и дисквалификация до 3-х лет. Такое наказание теперь грозит управкомпании МКП "ЖКХ" во Владимире. Нам пожаловались жители дома № 7 по улице Тракторной. К ним в подъезды и квартиры текло с крыши даже в сильный мороз. При этом подрядчик управкомпании в момент съёмки не спешил чистить крышу от снега. Людям только пообещали компенсировать ущерб или сделать ремонт по весне. После нашего сюжета на этот адрес выехала ГосЖилИнспекция. Протечки обнаружила. На управкомпанию составлен административный протокол. Все нарушения на этом доме управкомпания обязана устранить до 20 апреля.