Полузащитник Зенита Виктор Файзулин заявил, восстановился после тяжелой травмы и готов вернуться на поле. Свой последний матч Файзулин провел 20 сентября 2015 года.

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин заявил, восстановился после тяжелой травмы и готов вернуться на поле. Свой последний матч Файзулин провел 20 сентября 2015 года.Не игравший два с половиной года 31-летний Файзулин активно тренируется и собирается сыграть уже в текущем сезоне. "Очень активно тренируюсь, набираю форму, — приводит слова Файзулина пресс-служба "Зенита"., — все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в самом ближайшем будущем"Виктор Файзулин пришел в "Зенит" из нальчикского "Спартака" зимой 2008 года. В составе петербуржцев он выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, трижды становился чемпионом России. Файзулин вызывался в сборную страны. Но затем игрока замучили проблемы с коленом, из-за которых Виктору пришлось пропустить два с половиной года.