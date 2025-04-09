По его словам, за промежуточными итогами стоят реальные изменения в жизни миллионов россиян.

Депутат Госдумы РФ от Владимирской области Игорь Игошин рассказал о реализации «Народной программы».Он подчеркнул, что партия «Единая Россия» всегда выполняет предвыборные обещания: даже за промежуточными итогами стоят реальные изменения в жизни миллионов россиян.Благодаря нацпроектам в стране появилось больше 1600 новых школ, отремонтировано пять тысяч зданий образовательных учреждений, создано 250 тысяч дополнительных мест в детских садах. Также в России увеличивают расходы на социальные нужды, открывают новые ФАПы, реализуют масштабные проекты по благоустройству, строят Дома культуры о модульные библиотеки.«Во Владимирской области на реализацию, например, нацпроекта «Образование» с 2019 по 2024 год было привлечено более 10,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Хорошо работает программа капитального ремонта образовательных учреждений. Недавно посетил один такой объект в Камешковском районе. Поселковая школа в Мирном после модернизации будет отвечать всем требованиям современности», — отметил Игошин.Он является региональным куратором проекта «Комфортная городская среда». Депутат подчеркнул, что города и поселки Владимирской области активно преображаются.«В текущем году в нашем регионе планируют отремонтировать 163,2 километра автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения за счёт федерального и областного бюджетов в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Во Владимирской области на реализацию нацпроектов в 2025 году потратят 12,4 миллиарда рублей», — подытожил Игорь Игошин.