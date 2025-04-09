Группа компаний ПРАВОКАРД, один из лидеров российского рынка дистанционных и сервисных услуг, предоставила своим пользователям новый инструмент цифровой безопасности. Теперь, при включении сервиса в пакет услуг, в личном кабинете на сайте ПРАВОКАРД клиенты смогут проверить, попадала ли их персональная информация в различные утечки данных. Это позволит им своевременно узнавать о потенциальной угрозе и оперативно предпринимать меры по защите своих аккаунтов.

Информацию об утечках данных для этой услуги предоставляет партнер проекта, DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в даркнете. Доступ к данным осуществляется с помощью специального API к крупнейшей в Рунете и ежедневно пополняемой базе с информацией об утечках данных и скомпрометированных учетных записей.Сервис интегрирован в личный кабинет клиента ПРАВОКАРД и не требует установки дополнительных приложений. После ввода данных система сверяет их с базой утечек, собранной DLBI. DLBI использует собственную инфраструктуру мониторинга интернета и даркнета, что позволяет обнаруживать и фиксировать утечки раньше, чем они станут доступны участникам хакерского сообщества и смогут быть использованы для мошеннических действий, таких как фишинг или скам-звонки.Важно подчеркнуть: сервис не хранит и не передаёт конфиденциальные данные, а только обрабатывает информацию о факте утечки, что соответствует требованиям российского законодательства и гарантирует невозможность использования этой информации в иных целях, кроме проверки присутствия в утечках.«Сервис проверки утечек данных — это инструмент превентивной кибербезопасности для пользователей. Он помогает оперативно принять меры по восстановлению безопасности (сменить пароли, отключить скомпрометированные аккаунты) и быть на шаг впереди мошенников», - рассказал директор по продуктам и стратегическим проектам ПРАВОКАРД Эльдар Абажер.По словам основателя и технического директора Data Leakage & Breach Intelligence Ашота Оганесяна, возможность дополнительно защитить свои данные стала одной из важных составляющих сервисов заботы о клиентах (customer care), реализуемых финансовыми компаниями и банками.«Определители номера и фильтры, блокирующие мошеннические звонки и письма, помогают гражданам не попасться на удочку преступников. В этом ряду находятся и сервисы разведки утечек данных, которые предупреждают частных клиентов о будущих атаках мошенников, а компаниям позволяют выявить скомпрометированные пароли», — рассказал он.О компании DLBIDLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в Darknet. DLBI предлагает своим клиентам анализ внешней серверной инфраструктуры с выявлением недостатков реализации хранения, а также мониторинг предложений о продаже чувствительных данных на различных закрытых площадках, группах Telegram и мошеннических ресурсах в Darknet. Сайт компании: www.dlbi.ruО ПРАВОКАРДПРАВОКАРД — мультисервисная группа компаний с более чем 16-летней историей, предоставляющая дистанционные и сервисные услуги частным и корпоративным клиентам. В портфеле компании — юридические, налоговые, финансовые и психологические консультации, а также многопрофильные сервисы поддержки, включая выездную помощь. Среди партнеров ПРАВОКАРД – крупнейшие банки и страховые компании, в том числе Сбербанк, ПСБ, РСХБ, ОТП банк, Почта банк, Росгосстрах, Альфа Страхование и другие. Сайт компании: www.pravocard.ru