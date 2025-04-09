Работы художницы Дарьи Смирновой украсили Ярмарку современного искусства «Арт Россия – 2025», которая проходит в Москве. Как отметили в правительстве области, произведения вызвали

Работы художницы Дарьи Смирновой украсили Ярмарку современного искусства «Арт Россия – 2025», которая проходит в Москве. Как отметили в правительстве области, произведения вызвали большой интерес у посетителей. Международный форум собрал на одной площадке музейщиков, художников, галеристов и коллекционеров. Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма Владимирской области Открытием и особой гордостью этого мероприятия стали работы молодой художницы