Теплые воспоминания и общая любовь к музыке. На сцене «Арт Холла» прошел концерт в память о владимирском шоумене Валерии Князеве. В одном месте собрались известные солисты, музыканты и

Теплые воспоминания и общая любовь к музыке. На сцене «Арт Холла» прошел концерт в память о владимирском шоумене Валерии Князеве. В одном месте собрались известные солисты, музыканты и группы Владимира. Валерий Князев – медийная личность, он был основателем многих музыкальных и телевизионных проектов, фестивалей и других мероприятий. Его загадочное исчезновение обернулось масштабными поисками – известный