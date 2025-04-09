Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Александрове с исполняющей обязанности главы муниципального образования взыскали незаконно выписанные премии.Речь идет о сумме в 385 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Глава администрации решила премировать депутатов и местных старост за счет реализации муниципальной программы.Как уточнили в прокуратуре, такие действия являются незаконными, так как сотрудники не являются муниципальными служащими. В итоге суд постановил, что выплаченные деньги необхолимо вернуть в бюджет.Напомним, что после пожара на свалке в Гусь-Хрустальном .