В Александрове автобус маршрута №7 столкнулся с отечественной легковушкой, а затем влетел в иномарку. Авария произошла на улице Советской сегодня утром. Как сообщили в ГАИ, 47-летний водитель

В Александрове автобус маршрута №7 столкнулся с отечественной легковушкой, а затем влетел в иномарку. Авария произошла на улице Советской сегодня утром. Как сообщили в ГАИ, 47-летний водитель автобуса «ПАЗ» двигался со сторону улицы Ленина по направлению к улице Балакиревской. На регулируемом перекрестке, когда светофор мигал желтым, общественный транспорт не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ»