Мужчине было 42 года.

В Камешковском районе Владимирской области простились с погибшим на СВО бойцом.Мужчине было 42 года. Он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. Боец проходил службу гранатометчиком парашютно-десантного отделения.Его похоронили с почестями 6 апреля.Мужчина родился в поселке имени Красина Вахромеевского сельского поселения. После окончания школы работал токарем. Затем перешел на работу в лесничество.Редакция приносит соболезнования близким и родным.