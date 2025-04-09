Пьяный за рулем ездил сожитель, а автомобиль отобрали у его девушки. Причем машина была куплена в кредит. Вот такая поучительная история произошла в Кольчугино. Вечером 31 мая прошлого года

Пьяный за рулем ездил сожитель, а автомобиль отобрали у его девушки. Причем машина была куплена в кредит. Вот такая поучительная история произошла в Кольчугино. Вечером 31 мая прошлого года 25-летнего осужденного остановили сотрудники ДПС. Водитель с признаками опьянения отказался проходить медосвидетельствование. Причем ранее, как выяснилось, он уже был привлечен к административной ответственности за нетрезвую езду.