Апрель продолжает удивлять погодными сюрпризами. Сегодня во Владимире прошел град, правда, местами. Зритель прислал в редакцию «Шестого канала» фотографии льдинок. Как рассказал очевидец,

Апрель продолжает удивлять погодными сюрпризами. Сегодня во Владимире прошел град, правда, местами. Зритель прислал в редакцию «Шестого канала» фотографии льдинок. Как рассказал очевидец, град начался где-то в половину двенадцатого и спустя пару минут закончился. Это было в центре Владимира – в районе улицы Дзержинского. И к хорошим новостям. Прогноз погоды на ближайшие дни изменился в