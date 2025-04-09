Ему было 74 года.

Во Владимире скончался известный краевед и издатель исторических карт Валентин Некрасов. Он умер 8 апреля.Валентину Михайловичу было 74 года. Он родился во Владимире 22 декабря 1950 года. Окончил строительный техникум, а затем — факультет русского языка и литературы, в 1988-м году — исторический факультет Владимирского государственного педагогического института имени П. И. Лебедева -Полянского.С 1996 года был основателем и главным редактором владимирского историко-краеведческого издательства «Нива», работал вместе с супругой Надеждой Некрасовой.Церемония прощания состоится 10 апреля в Успенском кафедральном соборе. Начало — в 12 часов. Редакция приносит соболезнования близким и родным.