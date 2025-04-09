Бывшего сотрудника салона сотовой связи подозревают в распространении и продаже персональных данных клиентов. Преступную деятельность вскрыли сотрудники УФСБ области. По версии

Бывшего сотрудника салона сотовой связи подозревают в распространении и продаже персональных данных клиентов. Преступную деятельность вскрыли сотрудники УФСБ области. По версии следствия, 20-летний фигурант работал в салоне сотовой связи и договорился со своим 18-летним другом о незаконном заработке. Первый из них фотографировал страницы с личными данными запрашиваемых абонентов и присылал подельнику. А тот, в свою