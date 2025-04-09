Рэпер должен 20 тысяч рублей.

Выписанный во Владимире штраф музыканту Паше Технику помешал его семье получить наследство.Рэпер не выплатил сумму. Он должен 20 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в текстах песен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Из-за долга бывшая жена, сын и мама пока не могут претендовать на жилье музыканта. У Паши Техника есть четыре квартиры в Москве.Напомним, что рэпер умер в Таиланде. Он находился в клинике на аппарате ИВЛ. Паша Техник неделю пролежал в коме после отравления неизвестным препаратом.Музыканта транспортировали в Москву. Его похоронят 11 апреля. О жизни Паши Техника .