В Муроме Владимирской области жители массово отравились водой.

В Муроме сложилась непростая ситуация: десятки жителей обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Разбираемся, что стало причиной, какие меры приняты и что сейчас происходит в городе.Что случилось?В округе Муром зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции: за медицинской помощью обратились уже несколько десятков человек.В чем причина отравления?По предварительной информации, причина — авария на городском канализационном коллекторе 5 апреля. Из‑за изношенности (трубе около 60 лет) произошла утечка: ржавая труба растрескалась, что создало риск попадания сточных вод в источники питьевого водоснабжения.Муромская городская прокуратура провела проверку и внесла представление в МУП «Водопровод и канализация».Какие меры приняли?Сразу после выявления случаев отравления подключились надзорные органы.Роспотребнадзор начал эпидрасследование 8 апреля, организовал лабораторный мониторинг качества питьевой воды и медицинское наблюдение за контактными лицами.«Во избежание санитарно-эпидемиологических рисков для здоровья населения Управление настоятельно рекомендует соблюдать правила личной и общественной гигиены и при необходимости обращаться в медицинские учреждения. Для питья использовать только бутилированную или кипячёную воду», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.Прокуратура Владимирской области : проверяет причины заражения и готова принять меры при выявлении нарушений.«На контроле прокуратуры региона находится ситуация, связанная с многочисленными обращениями жителей Мурома в медицинские учреждения с симптомами острой кишечной инфекции», — в ведомстве.МУП «Водопровод и канализация» оперативно начал ремонтные работы. К 6 апреля работоспособность коллектора восстановили, укрепили грунт вокруг места аварии. Сейчас завершаются работы по восстановлению короба коллектора.Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора и прокуратуры.