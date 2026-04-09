Судьба одного из любимых родников владимирцев обсуждается уже несколько недель.

После весеннего подтопления сотрудники Центра управления городскими дорогами прочистили дренажную трубку, и ключи снова дали воду.Дирекция ООПТ совместно с мэрией решила убрать трубку и поставить открытый водосток, чтобы засоры не повторялись.Однако жители заметили новую проблему: у третьего источника вода исчезла.Этот третий ключик, слева от лестницы, в прошлом году обустроили металлической лесенкой, кровлей и трубой.Специалисты исключили вину рабочих: весенний напор подмыл выход, и вода нашла другой путь.Водоносная жила осталась на месте, но сейчас вода уходит под бетонную стену. После подсыхания место откопают и углубят выход трубы.Ремонт проведут подрядчики по гарантии. Возможно устроят колодец, как на источниках №1 и №2, чтобы стабилизировать подачу воды, так что волноваться не стоит.