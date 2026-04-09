В регионе развивается паводковая угроза, которую держит под контролем Главное управление МЧС Владимирской области.

В зону подтопления попали девять муниципалитетов: городские округа Владимир, Покров, Ковров, а также Александровский, Собинский, Судогодский и Юрьев‑Польский округа, плюс Суздальский и Вязниковский районы.По данным регионального МЧС, зарегистрированы подтопления на восьми участках автодорог, трех низководных мостах и примерно 399 приусадебных участках.Оперативные службы продолжают мониторинг и принимают меры, чтобы свести к минимуму последствия паводка как в областном центре, так и в отдаленных населенных пунктах.Ранее областное управление МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий.Синоптики прогнозируют, что с ночи 9 апреля подует сильный северо‑восточный ветер с порывами до 15–18 м/с. Возможен налип мокрого снега на ЛЭП и ветках деревьев.