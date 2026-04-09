Сообщение о возгорании поступило в МЧС 8 апреля, в 14.20. В Александрове, в многоквартирном доме №7 по улице Ческа-Липа загорелась квартира. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Огнеборцы оперативно приехали на место. Из пылающей квартиры они спасли 33-летнюю женщину и малыша 2025 года рождения, при этом использовались спасательные устройства, подключённые к дыхательным аппаратам