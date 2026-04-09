Роспотребнадзор ищет источник заражения.

Прокуратура Владимирской области взяла на контроль ситуацию с массовыми обращениями муромлян в медучреждения с симптомами острой кишечной инфекции.Роспотребнадзор проводит проверочные мероприятия для выявления источников заражения и оценки санитарного состояния потенциально опасных объектов.Жителям направлены гигиенические и профилактические рекомендации для снижения риска дальнейшего распространения инфекции.При выявлении нарушений прокуратура и Роспотребнадзор примут исчерпывающие меры реагирования, включая административные санкции и передачу материалов в следственные органы.