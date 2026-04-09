Вузы региона согласовали единый комплекс мер против пропаганды террора.

Встреча прошла под председательством ректора ВлГУ Анзора Саралидзе при поддержке правительства региона и аппарата антитеррористической комиссии.Руководитель аппарата АТК Максим Тюрин призвал расширить межведомственное и межвузовское взаимодействие для разработки новых форм профилактики, включая информационные риски.В приоритетах — подготовка должностных лиц, унификация рекомендаций и внедрение общих подходов к Комплексному плану.Координационный центр ВлГУ под эгидой Минобрнауки и в связке с НАК организует межвузовскую работу.Елена Пронина сообщила, что в 2025 году центр провел более 120 мероприятий для свыше 10 тысяч участников, и НАК рекомендовал практику к тиражированию.Ректоры наметили направления: акции, повышение квалификации, банк медиа и методик, анализ угроз, поддержка студентских инициатив и работа с иностранцами.Также поддержали культурные проекты по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений для укрепления гражданской идентичности.