Материалы переданы в Юрьев‑Польский районный суд Владимирской области.
Прокурор Юрьев‑Польского района утвердил обвинительное заключение в отношении 21‑летнего мужчины и его 16‑летнего знакомого.
Взрослому вменяют подстрекательство и пособничество в двух кражах и вовлечение несовершеннолетнего, подростку — кражи и покушение на кражу.
Следствие установило: в декабре 2025 года старший предложил совместно купить «ВАЗ 2107» и уговорил знакомого продать телефон, но вырученных средств не хватило.
Затем взрослый убедил подростка украсть имущество у его родственников, пообещав помочь с продажей и направить деньги на оплату авто.
Младший похитил часы и телефон, передал их взрослому, тот продал вещи, однако средств на машину все равно не набралось.
Подросток признал вину полностью, взрослый отрицает причастность.