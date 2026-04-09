Материалы переданы в Юрьев‑Польский районный суд Владимирской области.

Прокурор Юрьев‑Польского района утвердил обвинительное заключение в отношении 21‑летнего мужчины и его 16‑летнего знакомого.Взрослому вменяют подстрекательство и пособничество в двух кражах и вовлечение несовершеннолетнего, подростку — кражи и покушение на кражу.Следствие установило: в декабре 2025 года старший предложил совместно купить «ВАЗ 2107» и уговорил знакомого продать телефон, но вырученных средств не хватило.Затем взрослый убедил подростка украсть имущество у его родственников, пообещав помочь с продажей и направить деньги на оплату авто.Младший похитил часы и телефон, передал их взрослому, тот продал вещи, однако средств на машину все равно не набралось.Подросток признал вину полностью, взрослый отрицает причастность.