Фрунзенский районный суд Владимира вынес решение по делу о смерти женщины с двумя нерожденными детьми во время родов в Областном перинатальном центре в 2024 году.Мать погибшей подала иск на 10 миллионов рублей компенсации морального вреда, утверждая, что врачи проигнорировали факторы риска и несвоевременно распознали угрожающее жизни состояние пациентки. Супруг умершей также потребовал 10 миллионов рублей морального ущерба и 228 175 рублей на погребение.Представители центра настаивали, что помощь оказали должным образом, — но судебно‑медицинская экспертиза выявила серьезные недостатки: в частности, врачи не провели консилиум, чтобы уточнить диагноз и скорректировать лечение.В итоге суд частично удовлетворил иски: матери погибшей присудили 4 миллиона рублей компенсации; супругу — 2 миллиона рублей морального вреда, 369 700 рублей судебных расходов и 228 175 рублей на погребение.