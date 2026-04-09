С приближением светлого праздника Пасхи каждая хозяйка ищет «тот самый» рецепт идеального кулича. Кто-то ценит верность традициям, кто-то — экономию времени, а кто-то доверяет современной технике. Редакция собрала три проверенных рецепта, которые гарантируют отличный результат: пышный мякиш, нежный аромат и праздничное настроение.Праздничный кулич «Золотистый» (Традиционный дрожжевой)Этот рецепт для тех, кто любит классику: волокнистое, в меру влажное и очень ароматное тесто. Секрет его яркого цвета — в желтках и цедре.Ингредиенты:Мука пшеничная в/с — 600–700 гМолоко (теплое) — 250 млДрожжи (прессованные) — 30 г (или 11 г сухих)Яичные желтки — 6 шт.Сливочное масло 82.5% — 150 гСахар — 200 гИзюм и цукаты — 150 гЦедра одного лимона, ванилин, щепотка солиПошаговое приготовление:Опара: В теплом молоке растворите столовую ложку сахара и дрожжи. Добавьте 150 г муки, перемешайте и оставьте в теплом месте на 30–40 минут до появления пенной шапочки.Замес: Желтки взбейте с сахаром и солью до бела. Добавьте их в опару вместе с мягким маслом и лимонной цедрой.Постепенно вводите оставшуюся муку. Тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам (не забивайте его мукой!). Вымешивайте минимум 10–15 минут.Расстойка: Оставьте тесто в тепле на 1.5–2 часа (оно должно вырасти в 2 раза).Начинка: Вмешайте изюм, предварительно обвалянный в муке. Распределите тесто по формам (на 1/3 объема).Дайте постоять в формах еще 40 минут. Выпекайте при 180°C около 35–45 минут (зависит от размера формы).Творожный бездрожжевой кулич (Быстрый и влажный)Если вы не дружите с дрожжами или ограничены во времени, этот рецепт станет вашим фаворитом. Кулич получается тяжелым, сочным и напоминает дорогой кекс.Ингредиенты:Творог (пастообразный) — 300 гЯйца — 3 шт.Сливочное масло — 100 гСахар — 150 гМука — 250–300 гРазрыхлитель — 12 гВяленая клюква или вишня — 100 гПошаговое приготовление:Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте растопленное (но не горячее!) масло и протертый через сито творог. Соедините до однородности.Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую массу.Добавьте ягоды или цукаты.Выложите тесто в формы (заполняйте на 2/3, так как бездрожжевое тесто растет меньше дрожжевого).Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 45–60 минут. Проверяйте готовность сухой шпажкой.Кулич «Лентяйка» в хлебопечкеИдеальный вариант для занятых людей. Программа сделает всё за вас, а результат удивит нежностью.Ингредиенты:Молоко — 120 млЯйца — 2 шт.Сливочное масло — 100 гСахар — 5–6 ст. л.Соль — 0.5 ч. л.Мука пшеничная — 400 гДрожжи (сухие быстродействующие) — 2 ч. л.Куркума (для цвета) — 1/4 ч. л.Наполнитель (изюм, орехи) — 80 гПошаговое приготовление:Закладка: В чашу хлебопечки влейте теплое молоко, добавьте слегка взбитые яйца и растопленное масло.Всыпьте просеянную муку, по углам разложите сахар, соль и куркуму. В центре сделайте углубление и всыпьте дрожжи (они не должны соприкасаться с жидкостью до начала замеса).Выберите программу «Сладкий хлеб» или «Основной» с самой светлой корочкой (из-за сахара куличи быстро темнеют).Наполнитель добавьте после звукового сигнала.После окончания программы сразу вынимайте кулич, чтобы он не отсырел.Секрет идеальной глазури, которая не осыпаетсяСмешайте 100 г сахарной пудры, 1 ч. л. лимонного сока и 2 ст. л. сгущенного молока. Разотрите до однородности. Эта «помадка» остается мягкой внутри, но держит форму снаружи — идеально для любого из этих куличей!