Каждая хозяйка ищет «тот самый» рецепт идеального кулича.
С приближением светлого праздника Пасхи каждая хозяйка ищет «тот самый» рецепт идеального кулича. Кто-то ценит верность традициям, кто-то — экономию времени, а кто-то доверяет современной технике. Редакция собрала три проверенных рецепта, которые гарантируют отличный результат: пышный мякиш, нежный аромат и праздничное настроение.
Праздничный кулич «Золотистый» (Традиционный дрожжевой)
Этот рецепт для тех, кто любит классику: волокнистое, в меру влажное и очень ароматное тесто. Секрет его яркого цвета — в желтках и цедре.
Ингредиенты:
Мука пшеничная в/с — 600–700 г
Молоко (теплое) — 250 мл
Дрожжи (прессованные) — 30 г (или 11 г сухих)
Яичные желтки — 6 шт.
Сливочное масло 82.5% — 150 г
Сахар — 200 г
Изюм и цукаты — 150 г
Цедра одного лимона, ванилин, щепотка соли
Пошаговое приготовление:
Опара: В теплом молоке растворите столовую ложку сахара и дрожжи. Добавьте 150 г муки, перемешайте и оставьте в теплом месте на 30–40 минут до появления пенной шапочки.
Замес: Желтки взбейте с сахаром и солью до бела. Добавьте их в опару вместе с мягким маслом и лимонной цедрой.
Постепенно вводите оставшуюся муку. Тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам (не забивайте его мукой!). Вымешивайте минимум 10–15 минут.
Расстойка: Оставьте тесто в тепле на 1.5–2 часа (оно должно вырасти в 2 раза).
Начинка: Вмешайте изюм, предварительно обвалянный в муке. Распределите тесто по формам (на 1/3 объема).
Дайте постоять в формах еще 40 минут. Выпекайте при 180°C около 35–45 минут (зависит от размера формы).
Творожный бездрожжевой кулич (Быстрый и влажный)
Если вы не дружите с дрожжами или ограничены во времени, этот рецепт станет вашим фаворитом. Кулич получается тяжелым, сочным и напоминает дорогой кекс.
Ингредиенты:
Творог (пастообразный) — 300 г
Яйца — 3 шт.
Сливочное масло — 100 г
Сахар — 150 г
Мука — 250–300 г
Разрыхлитель — 12 г
Вяленая клюква или вишня — 100 г
Пошаговое приготовление:
Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте растопленное (но не горячее!) масло и протертый через сито творог. Соедините до однородности.
Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую массу.
Добавьте ягоды или цукаты.
Выложите тесто в формы (заполняйте на 2/3, так как бездрожжевое тесто растет меньше дрожжевого).
Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 45–60 минут. Проверяйте готовность сухой шпажкой.
Кулич «Лентяйка» в хлебопечке
Идеальный вариант для занятых людей. Программа сделает всё за вас, а результат удивит нежностью.
Ингредиенты:
Молоко — 120 мл
Яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 100 г
Сахар — 5–6 ст. л.
Соль — 0.5 ч. л.
Мука пшеничная — 400 г
Дрожжи (сухие быстродействующие) — 2 ч. л.
Куркума (для цвета) — 1/4 ч. л.
Наполнитель (изюм, орехи) — 80 г
Пошаговое приготовление:
Закладка: В чашу хлебопечки влейте теплое молоко, добавьте слегка взбитые яйца и растопленное масло.
Всыпьте просеянную муку, по углам разложите сахар, соль и куркуму. В центре сделайте углубление и всыпьте дрожжи (они не должны соприкасаться с жидкостью до начала замеса).
Выберите программу «Сладкий хлеб» или «Основной» с самой светлой корочкой (из-за сахара куличи быстро темнеют).
Наполнитель добавьте после звукового сигнала.
После окончания программы сразу вынимайте кулич, чтобы он не отсырел.
Секрет идеальной глазури, которая не осыпается
Смешайте 100 г сахарной пудры, 1 ч. л. лимонного сока и 2 ст. л. сгущенного молока. Разотрите до однородности. Эта «помадка» остается мягкой внутри, но держит форму снаружи — идеально для любого из этих куличей!