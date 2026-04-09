В Гусь-Хрустальном городское озеро является настоящей достопримечательностью и излюбленным местом отдыха жителей.

В Гусь-Хрустальном городское озеро является настоящей достопримечательностью и излюбленным местом отдыха жителей. Проект благоустройства береговой линии два года назад победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды и получил 100 млн рублей на реализацию.Преображение озера должно было начаться ещё в 2025 году. Однако выигравший тендер подрядчик не справился с поставленной задачей, контракт с ним пришлось расторгнуть.В настоящий момент определена новая подрядная организация, которая займётся благоустройством городского озера. В текущем году планируется выполнить первый этап работ. Сам же проект рассчитан на пять лет.Сегодня на озере ещё лежит лёд, но депутат Госдумы РФ Игорь Игошин и руководство Гусь-Хрустального уже думают, как можно быстрее начать благоустройство береговой линии, и обсуждают конкретные планы.«Как региональный руководитель федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" взял на контроль этот объект. Мы должны двигаться вперед, создавать новые и благоустраивать старые общественные среды, тем более, что Гусь-Хрустальный становится привлекательным не только для его жителей, но и для туристов, которые все больше и больше проявляют интерес к этому старинному городу», — написал парламентарий на своей странице в соцсети.