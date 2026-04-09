Приговор пока не вступил в законную силу.

Киржачский районный суд признал местного жителя виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего, квалифицированной по ч. 1 ст. 157 УК РФ.Установлено, что мужчина, ранее уже привлекавшийся за неуплату алиментов, вновь более двух месяцев не перечислял деньги на содержание 14‑летней дочери.В судебном заседании государственный обвинитель, опираясь на характеристику подсудимого, ходатайствовал о наказании, предусматривающем изоляцию от общества.Суд согласился с доводами обвинения и назначил виновному лишение свободы на шесть месяцев с отбыванием в колонии‑поселении.