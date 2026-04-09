Приговор пока не вступил в законную силу.
Киржачский районный суд признал местного жителя виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего, квалифицированной по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Установлено, что мужчина, ранее уже привлекавшийся за неуплату алиментов, вновь более двух месяцев не перечислял деньги на содержание 14‑летней дочери.
В судебном заседании государственный обвинитель, опираясь на характеристику подсудимого, ходатайствовал о наказании, предусматривающем изоляцию от общества.
Суд согласился с доводами обвинения и назначил виновному лишение свободы на шесть месяцев с отбыванием в колонии‑поселении.