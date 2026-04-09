В Муроме авария на коллектора обернулись массовым отравлением. Десятки человек в больнице.

Древний город Муром во Владимирской области с населением в 105 тысяч человек столкнулся с масштабной чрезвычайной ситуацией. Буквально за несколько часов счет заболевших острой кишечной инфекцией пошел на сотни, а следственные органы возбудили уголовное дело. Пока медики разворачивают дополнительные койки, а эксперты изучают пробы воды, город переходит на бутилированный рацион. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Хроника случившегосяПервые тревожные звонки начали поступать еще 7 апреля. К середине недели ситуация приобрела масштаб эпидемического шторма. Министерства здравоохранения Владимирской области, на текущий момент в округе Муром официально зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции.Почти половина заболевших — 50 человек — находятся на больничных койках. Особенно тревожит статистика по детям: среди госпитализированных ровно половина — несовершеннолетние (25 человек). Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести, но нагрузка на систему здравоохранения выросла кратно. В городе экстренно развернули 55 инфекционных коек: 32 для маленьких пациентов и 23 для взрослых.Виновник найден: норовирус 2 типаСпециалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии работали в авральном режиме. С помощью ПЦР-тестов «врага» удалось идентифицировать быстро.«Лабораторные исследования материала от заболевших выявили норовирус 2 типа», — в Роспотребнадзоре., часто называемый «желудочным гриппом», крайне заразен. Однако власти уже готовятся к худшим сценариям. Сейчас прорабатывается вопрос о массовой вакцинации населения от гепатита А по эпидемическим показаниям. Это серьезный сигнал, указывающий на то, что риск масштабного загрязнения среды остается высоким.Канализационный след: авария на коллекторе под подозрениемГлавный вопрос, который сейчас задают жители: как смогла поразить столько людей одновременно? Внимание надзорных органов приковано к коммунальной инфраструктуре города.Как Муромская городская прокуратура, 5 апреля — за два дня до вспышки — на главном канализационном коллекторе города, отвечающем за водоотведение всего Мурома, произошла авария. Работоспособность системы восстановили только к 6 апреля, укрепив грунт и короб.Несмотря на заявления прокуратуры о том, что «излива сточных вод на рельеф местности и их попадания в водные объекты на данный момент не установлено», Роспотребнадзор уже инициировал выездную внеплановую проверку в отношении МУП «Водопровод и канализация». Связаны ли эти события напрямую — установит следствие.Уголовное дело и «небезопасные услуги»Следственный комитет не остался в стороне от беды горожан. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.«Следственным отделом по г. Муром возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в ведомстве.Следователи совместно с экспертами проверяют все цепочки: от качества очистки воды до регламентов работы коммунальных служб в период аварии.Выживание в режиме «кипячения»Пока власти и эксперты ищут виновных, жизнь обычных муромлян изменилась. Роспотребнадзор и правительство региона перешли в режим максимального информирования. Главный совет сейчас звучит как ультиматум: никакой воды из-под крана.Использовать только бутилированную или кипяченую воду. Соблюдать жесткую личную гигиену. При первых симптомах (тошнота, рвота, диарея) — .Ситуация остается на «особом контроле». Медики рапортуют о достаточном количестве лекарств, а специалисты водоканала — о круглосуточном мониторинге качества воды. Тем временем Муром ждет окончательных результатов расследования, надеясь, что число пострадавших перестанет расти.