Прокуратура внесла представление главе округа Муром. Ремонтные работы на городских коллекторах уже начались. Автомобильную дорогу на улице Привокзальной в Муроме подтопило так, что по ней сложно проехать и невозможно перейти. Под воду ушёл и прилегающий к дороге тротуар. Городская прокуратурой внесла представление главе округа. В настоящее время коммунальными службами о. Мурома начаты ремонтные работы