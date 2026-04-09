Городская прокуратура провела проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения в период весеннего половодья.

В ходе надзорных мероприятий установлено значительное подтопление автомобильной дороги на улице Привокзальная в городе Муроме, из‑за чего движение транспорта затруднено и пешеходный переход через дорогу невозможен.Также подтоплению подвергся тротуар, смежный с проезжей частью.По результатам проверки прокуратура внесла представление главе города с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.Коммунальные службы Мурома приступили к ремонту городских коллекторов, работы призваны обеспечить осушение автодороги.Окончательное устранение нарушений и восстановление безопасных условий движения находятся на контроле городской прокуратуры.