Причины отравления устанавливаются.
В Муромском округе зафиксировано 106 случаев острой кишечной инфекции. Госпитализированы 50 человек, среди них 25 детей.
Состояние пациентов оценивают как легкое и средней тяжести, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В медицинских учреждениях округа развернуто 55 коек инфекционного профиля: 23 — для взрослых и 32 — для детей.
Лекарственные препараты в лечебных организациях имеются в достаточном объеме. Министерство здравоохранения Владимирской области держит ситуацию под контролем.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует пить только кипяченую или бутилированную воду.