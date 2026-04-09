Причины отравления устанавливаются.

В Муромском округе зафиксировано 106 случаев острой кишечной инфекции. Госпитализированы 50 человек, среди них 25 детей.Состояние пациентов оценивают как легкое и средней тяжести, всем оказывается необходимая медицинская помощь.В медицинских учреждениях округа развернуто 55 коек инфекционного профиля: 23 — для взрослых и 32 — для детей.Лекарственные препараты в лечебных организациях имеются в достаточном объеме. Министерство здравоохранения Владимирской области держит ситуацию под контролем.Роспотребнадзор настоятельно рекомендует пить только кипяченую или бутилированную воду.