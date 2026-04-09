МЧС обеспечивает доставку и распределение гуманитарного груза.

Циклон над Каспийским морем вызвал проливные дожди и сильные подтопления в ряде регионов Северо-Кавказского федерального округа. Основной ущерб пришелся на Дагестан и Чечню.В Дагестане оказались подтоплены свыше 6 тысяч жилых домов и приусадебных участков, пострадали 527 участков автодорог, повреждена транспортная инфраструктура, нарушено энерго- и газоснабжение.Сейчас спасатели проводят обходы жилых домов и придомовых территорий, расчищают участки и доставляют пострадавшим воду и продовольствие.Восстановительные работы также поддерживают волонтеры и местные жители, оказывая оперативную помощь населению.Для поддержания санитарно-эпидемиологического режима Владимирская область направила в Республику Дагестан химические средства для специальной обработки общим весом 5,4 т.