В Дагестане из-за проливных дождей случилось масштабное наводнение. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Подтоплено более 6 тысяч жилых домов и приусадебных участков, свыше 500 участков автодорог. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, нарушено энерго- и газоснабжение. Сейчас в регионе ведётся работа по восстановлению жизнедеятельности: спасатели обходят жилые дома и придомовые