С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге проходит X Международный форум труда.

В делегацию региона входят первый заместитель министра труда и занятости Дмитрий Лавров и представители Кадрового центра «Работа России».Они представят региональные практики взаимодействия с молодежью и работодателями по кадровым вопросам.Форум собрал свыше 10 тыс. участников из России, стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и других регионов.Участники обсуждают векторы развития рынка труда до 2040 года, кадровое обеспечение, производительность, миграционное регулирование и модернизацию занятости.Отдельный блок посвящен изменениям на рынке труда и внедрению искусственного интеллекта.Форум проводится в рамках национального проекта «Кадры». Программу и онлайн‑трансляцию можно найти на сайте организаторов.