В Липецкой области в рамках госпрограммы «Спорт России» прошли два крупных турнира по пулевой стрельбе.

Этап Кубка собрал 253 спортсмена из 22 регионов и 15 участников из Беларуси, что придало состязанию международный статус, а в юниорском турнире выступили 160 стрелков из 18 регионов и белорусская делегация. Во всероссийских соревнованиях в олимпийском упражнении ВП-60 (пневматическая винтовка, 10 м, 60 выстрелов) за Владимирскую область соревновались Полина Воробьева, Дарья Новикова и Ксения Мелентьева.В квалификации лидировала Дарья Новикова с 623,7 очка, Полина Воробьева отстала на 0,5 пункта, а Ксения заняла седьмое место с 618,8 балла при норме мастера спорта 616,0.В финале Дарья удержала лидерство и в медальном поединке с результатом 16:10 победила Полину Коротких из Липецкой области. Бронзу завоевала Ксения Мелентьева, уступив выход в золотой матч лишь десятыми долями.Для справки: во Владимирской области пулевой стрельбой занимаются около 1800 человек, занятия ведутся в трех профильных спортивных школах региона.