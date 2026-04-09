Мероприятие провела администрация города.

9 апреля 2026 года в Центре культуры и искусства на Соборной объявили пять победителей 34-го конкурса «Педагог года».В финал вышли 18 лучших учителей и воспитателей региона. Их наградили цветами и почетными дипломами.Среди финалистов — молодые педагоги Станции юных натуралистов «Патриарший сад» Алина Шмарова и Лейла Семенова.Участники проходили визитку, мастер-класс и открытый урок перед жюри.Организаторы отметили вклад конкурса в омоложение и поддержку педагогического сообщества.Одно из первых мест заняла Анна Колохина в номинации «Педагог дошкольного образования».Победителям вручили по 30 тыс. руб., лауреатам — по 25 и 20 тыс. руб.