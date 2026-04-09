9 апреля Министерство образования проведет встречу в честь Всемирного дня авиации и космонавтики.
Мероприятие нацелено на формирование у школьников гордости за достижения российской космонавтики и на расширение их знаний о вселенной.
Встреча пройдет на базе Владимирского института развития образования и соберет учащихся общеобразовательных организаций региона.
Почетный гость — ветеран службы на космодроме Байконур, старший прапорщик в отставке Василий Моторный, который проработал на космодроме 30 лет и сейчас является заместителем председателя региональной организации ветеранов «Байконур».
