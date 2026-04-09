8 апреля в Образовательном центре №3 прошел городской этап соревнований по дрон‑рейсингу для юнармейцев.Организаторами стали управление образования и молодежной политики администрации Владимира, Дом «ЮНАРМИИ» и сам Образовательный центр №3.Владимирская область лидер по закупкам беспилотников для школ. В 19 учебных заведениях будут изучать разработку, производство и эксплуатацию БПЛА.Директор центра Светлана Турышкина отметила, что проведение мероприятия стало возможным благодаря федеральному проекту «Кадры для беспилотных систем»: оборудована площадка для полётов, есть техника и квалифицированные судьи.Главный судья Фархад Сулейманов подчеркнул, что гонки развивают навыки управления БПЛА, быстрой реакции и принятия решений, востребованные в сельском хозяйстве и спасательных службах, а также стимулируют интерес к техническому творчеству и командной работе.Победители: 3 место — Кира Власова (школа №21), 2 место — Иван Филиппов (школа №21), 1 место — Владислав Кисин (ОЦ №3).