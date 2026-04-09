Прокуратура города Владимира провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Дом № 23‑А по Суздальскому проспекту был признан аварийным и подлежащим сносу в 2013 году.К настоящему времени все жильцы, кроме одного, расселены, а этому мужчине в 2023 году выплачено возмещение за изымаемое жилье.Несмотря на компенсацию, он продолжал жить в аварийном помещении и отказался освободить его добровольно, не приводя убедительных доводов.Администрация города обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения и о выселении ответчика.Прокурор поддержал иск, указав на ухудшение технического состояния дома и увеличение трещин, что создает реальную угрозу жизни и здоровью.Кроме того, суд учел, что обеспечение энергетикой и прочими ресурсами этого дома влечет дополнительную нагрузку на городской бюджет.Фрунзенский районный суд города Владимира удовлетворил иск и обратил решение к немедленному исполнению.