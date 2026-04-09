В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудники уголовного розыска ОП №1 УМВД по городу Владимир установили подозреваемую в хищении двух велосипедов.В конце марта в отдел полиции №1 обратилась 33‑летняя жительница города и заявила об исчезновении двух транспортных средств.Женщина пояснила, что велосипеды хранились в подъезде общежития, где она ранее проживала с семьей.Сумма причиненного материального ущерба оценена в 50 000 рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).В результате оперативно‑розыскных мероприятий полицейские установили 42‑летнюю жительницу Владимира как подозреваемую. Она сдала похищенные велосипеды в скупку. Один из них изъят сотрудниками полиции, местонахождение второго устанавливается.Ведется проверка на причастность подозреваемой к другим имущественным преступлениям.