Сотрудники УМВД напомнили школьникам о бдительности против преступности.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Владимирской области в рамках операции «Чистое поколение» и акции «Защитники Отечества» провели встречу с воспитанниками Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского в городе Радужный.Полицейские рассказали о последствиях употребления наркотиков, подчеркнув вред для здоровья и возможные правовые последствия таких действий.Кадеты задали множество вопросов, главным образом о выполнении гражданского долга. Полицейские объяснили, как правильно действовать при наличии сведений о противоправной деятельности или при обнаружении правонарушения.Аналогичное мероприятие организовали сотрудники ОМВД по Петушинскому району для школьников: ребятам показали тематический фильм о жизни молодого человека, попавшего в зависимость, и напомнили о важности бдительности, чтобы не стать участником противоправных действий.