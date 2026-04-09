Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В марте в ОМВД по Юрьев‑Польскому району поступили сообщения о сериях краж из сетевых супермаркетов.В течение двух суток злоумышленник похитил продукты и алкоголь из пяти магазинов, расположенных в разных районах районного центра.Общий материальный ущерб от хищений превысил 16 000 рублей.Проведя комплекс оперативно‑розыскных мероприятий, полицейские установили предполагаемого участника преступлений.34‑летний местный житель был задержан и дал признательные показания. В отношении него следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Отдельно следствие установило причастность еще одного мужчины к похожему эпизоду в Гороховце.По версии полицейских, 47‑летний житель Коврова пытался вынести из магазина бутылку алкоголя, миновав кассу. Работник торговой точки пресек попытку, вернул товар, а преступник попытался скрыться, но впоследствии был задержан участковыми.В отношении последнего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).