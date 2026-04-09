Следователь следственного отдела по Ленинскому району Владимира регионального управления СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Казани 1976 г.р. по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и предмета, использованного в качестве оружия).По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый приехал в гости к знакомому и проживал в его квартире на улице Василисина.17 октября, во время распития спиртного, он в состоянии опьянения решил испытать пневматическую газобаллонную многозарядную винтовку хозяина.Выйдя на балкон, мужчина произвел выстрел и попал в 17‑летнего студента, шедшего по тротуару с друзьями примерно в 20 метрах от дома.Подростку причинено сквозное ранение плеча, квалифицированное как легкий вред здоровью.На месте происшествия изъяли пулю. По делу также изъяты винтовка и иные вещественные доказательства.Обвиняемый заключен под стражу. Ранее он привлекался к административной и уголовной ответственности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.