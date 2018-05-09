В России находится 10 городов-героев, получивших такое звание еще во времена СССР. Многие из них стали заметными культурными центрами, которые ежегодно принимают тысячи туристов.

Высшая степень отличия, которой были удостоены всего несколько городов Советского Союза,– это звание города-героя. Жители каждого из них прославили его своей героической обороной в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны.Сейчас словосочетание "город-герой" чаще всего ассоциируется с Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом, которые оказались в эпицентрах крупнейших битв прошедшей войны. Тем не менее, помимо них в России есть еще 7 городов, получивших звание героев еще в период СССР. Почти каждый из них сейчас – крупные региональные центры, которые нередко привлекают туристов своими достопримечательностями. Какие города-герои стоит посетить этим летом и, что там можно посмотреть?Город: СмоленскЗа что получил звание города-героя: оборона Смоленска — важная часть Смоленского сражения. Бои за контроль над городом продолжались почти месяц - 10 июля - 5 августа 1941. В результате, Советские войска понесли тяжёлые потери, но и противник был измотан, и оказался вынужден вести тяжелые бои за крупный населённый пункт.Какими достопримечательностями известен: из-за своего географического положения, Смоленск неоднократно первым встречал удары противников, желающих получить контроль над Москвой. Неудивительно, что с этим обстоятельством связано множество городских достопримечательностей – музей "Смоленск-щит России", Смоленская крепость, курган Бессмертия и др. Также в городе можно прогуляться по местной набережной, саду Блонье или посетить музей "В мире сказки".Город: ТулаЗа что получил звание города-героя: в середине осени-начале зимы 1941 г. город оказался в центре противостояния Красной армии и немецко-фашистских войск. Противник планировал захватить Тулу как плацдарм для развития дальнейшего наступления на Москву, но город выдержал все атаки, даже находясь в почти полном окружении. Благодаря этому ставка смогла стабилизировать линию фронта на южных подступах к Москве, перехватить у германских частей инициативу и провести успешное контрнаступление.Какими достопримечательностями известен: современная Тула – один из крупнейших российских промышленных центров России. При этом в городе находится множество достопримечательностей, главная из которых – Тульский Кремль, построенный еще в XVI веке. Также в городе действует множество музеев, в числе которых Тульский государственный музей оружия, Музей пряников и Музей "Тульские самовары". Рядом с городом находится переоборудованная в музей усадьба рода Толстых – Ясная Поляна.Город: СевастопольЗа что получил звание города-героя: оборона Севастополя – одно из самых длительных и тяжелых сражений Великой Отечественной войны. Город фактически находился на осадном положении 250 дней – с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г. Из-за того, что советские войска в мае 1942 г. не смогли удержать Керченский полуостров, защитники города фактически оказались в окружении сил противника с трех сторон. В итоге, выдержав три волны штурмов, в июле город пал.Какими достопримечательностями известен: пожалуй, самой известной достопримечательностью города является Малахов курган, который и оказался центром обороны защитников города. Кроме него, Севастополь известен Балаклавской бухтой, расположенной меж высоких скалистых гор, и находящимся неподалеку одноименным военно-морским музейным комплексом. В 3 км от города лежат руины античного греческого города Херсонес, где князь Киевский Владимир принял христианство. Сейчас здесь находится историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".Город: НовороссийскЗа что получил звание города-героя: оборона Новороссийска в августе-сентябре 1942 г. стала частью битвы за Кавказ. Целью противника был захват города и последующее движение вдоль по черноморскому побережью на юг до Батуми. Силы Новороссийского оборонительного района уступали противнику, но, защитники города смогли остановить наступление и тем самым сорвать планы дальнейшего движения вглубь Закавказья.Какими достопримечательностями известен: с героической обороной города связана одна из главных его достопримечательностей – мемориал "Малая земля". Внутри памятника находится небольшой музей. Кроме этого, в городе можно прогуляться по живописной набережной адмирала Серебрякова или посетить музей-крейсер "Михаил Кутузов". Также в городе можно поселиться на несколько недель летом, чтобы просто хорошо отдохнуть на Черном море.Город: ВолгоградЗа что получил звание города-героя: Сталинградская битва стала, пожалуй, крупнейшим и важнейшим сражением всей Второй Мировой войны. Именно тогда Советскому Союзу удалось переломить ход событий. За полгода боев Красная Армия смогла заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, окружить группировку противника и добиться ее сдачи. Окруженные капитулировали 2 февраля 1943 года, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.Какими достопримечательностями известен: после битвы в городе почти не осталось уцелевших зданий, поэтому большая часть города была отстроена вновь. Самые известные местные достопримечательности входят в состав музея-заповедника "Сталинградская битва": "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане, панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом", мельница Гергардта и др. Кроме этого, в городе можно посетить Казанский кафедральный собор, местный планетарий и, само собой, прогуляться по прекрасной набережной Волги.